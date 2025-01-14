Freni Boşalan Minibüs Yangın Çıkardı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeyken freni boşalan minibüs kaldırıma çarparak alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki minibüsün freni boşalarak hareket etti ve kaldırıma çarparak durdu. Minibüsün motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kontrol altına alırken, emniyet ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının aracın elektrik aksamından kaynaklandığı öne sürüldü. - TEKİRDAĞ