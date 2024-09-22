Freni Boşalan Tır Denize Düştü - Son Dakika
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Freni Boşalan Tır Denize Düştü

Freni Boşalan Tır Denize Düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan tır, liman bariyerlerini kırarak denize düştü.

22.09.2024 18:18
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan tır denize düştü. Tırın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Negmar Feribot İskelesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mazlum Şimşek idaresindeki 34 EM 3127 plakalı tır, feribot geçişi için iskeleye geldi. İskelede arıza yapan tırın dorsesi, başka bir araca aktarılarak yük taşımaya devam edilmek istendi. Dorseden ayrılma işlemi sırasında aniden frenleri boşalan tır denize uçtu. Sürücü Şimşek, müdahale etmeye çalışsa da aracı durdurmayı başaramadı. Tır saniyeler içerisinde suya battı. Tır vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, tırdan boşalan yağ ve mazotun denize yayılmasını engellemek için 150 metre mantar bariyer kullanıldı. Kazada yaralanan olmazken, tırın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Etraftaki vatandaşların çaresizce izleyişi de kameraya yansıdı.

NEGMAR şirketinden açıklama

Negmar Feribot İskelesi'nde meydana gelen olayla ilgili Negmar şirketi açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "BKM Lojistik'e ait 34 EM 3127 plakalı tır, 22.09.2024 gecesi 02.00'de Eskihisar- Tavşanlı (Yalova) feribot hizmetleri yapan işletmemize ait feribota çıkması sırasında gemi kapağında arızalanmıştır. Arıza yaptığı saat olan 02.00'den saat 10.00'a kadar işletmemize ait limanda bağlı kalmıştır. Alandan götürülme esnasında şoförü tarafından direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sebebiyle tır limandan denize doğru kaymaya başlamış ve kapalı pozisyonda olan liman bariyerlerini kırarak denize düşmüştür. Tırın denize düşmesi akabinde limanda işletmemiz tarafından çevre güvenlik ve çevre kirliliği açısından gerekli tedbirler acilen alınmıştır. İl Çevre Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve jandarma kontrolünde tır kısa süre içinde denizden çıkartılmış ve BKM Lojistik ekipleri tarafından limandan uzaklaştırılmıştır. Yaşanan bu üzücü hadise bahse konu olan tırın fren ve hidrolik sisteminden kaynaklanan arızası sebebiyle meydana gelmiş olup, işletmemizin liman hizmeti veya feribotumuz ile alakalı değildir" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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