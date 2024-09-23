Freni Patlayan Kamyon 7 Araca Çarptı - Son Dakika
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Freni Patlayan Kamyon 7 Araca Çarptı

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Hatay'da fren arızası nedeniyle hafriyat kamyonu 7 araca çarptı, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

23.09.2024 09:14
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Freni patlayan hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği anlar kamerada

HATAY - Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği feci kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kum yüklü Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anıysa çevrede bulunun bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya sebep olan tırın fren sisteminde yaşanan arıza sonucunda kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Freni Patlayan Kamyon 7 Araca Çarptı
Kaynak: İHA

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