Freni Patlayan Kamyon Koyun Sürüsüne Çarptı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde freni patlayan kamyon koyun sürüsüne daldı, ezilen 17 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüzbeyi köyü civarında seyir halinde olan bir kamyon freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. O sırada yolda ilerleyen sürüye çarpan kamyon, önüne kattığı koyunları ezdi. Sürüdeki 17 koyun telef oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA