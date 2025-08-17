Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı

Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı
17.08.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta freni patlayan kamyon, park halindeki araçlara çarparak bir iş yerine girdi. Sürücü yaralı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni patlayan kamyon, park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girdi. Kaza anı, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bağlık Mahallesi Eser Sokak'ta meydana geldi. Aydın Ayyıldız (55) idaresindeki 41 AGK 673 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Park halindeki 06 GEC 67 ve 67 TM 644 plakalı araçlara çarpan kamyon, daha sonra kapalı olan bir butik mağazaya girerek durabildi.

Çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı gören taksi durağındaki şoförler, kamyon sürücüsünün araç içinde "frenim patladı" diye bağırdığını, olayın pazar günü olması nedeniyle sokakta kimsenin bulunmamasının ise büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, kamyonun dükkana girdiği anların bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Ereğli, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:41
İsrail’den katliam hazırlığı Gazze’yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
15:24
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 15:45:30. #7.12#
SON DAKİKA: Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.