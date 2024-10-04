Freni Patlayan Traktör 2 Araca Çarptı - Son Dakika
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Freni Patlayan Traktör 2 Araca Çarptı

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Kayseri'de freni patlayan traktör 2 araca çarptı, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.10.2024 01:53
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Freni patlayan traktör 2 araca çarptı: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan traktör önce 2 araca, ardından da trafik bariyere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Feneseaşağı Mahallesi Hadibey Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; iddiaya göre elma taşıyan 38 TA 752 plakalı traktörün freni patladı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan traktör, önce seyir halindeki 38 ACF 845 plakalı araca, ardından park halindeki 38 EE 668 plakalı otomobile çarptı. Yol kenarındaki demir bariyere çarptıktan sonra kaldırıma çıkan traktör trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada traktör sürücüsü ile birlikte 38 ACF 845 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişide ambulanslar ile ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Freni Patlayan Traktör 2 Araca Çarptı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, trafik, Develi, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Freni Patlayan Traktör 2 Araca Çarptı - Son Dakika

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