FSB, ordu bahanesiyle giren İsveçliyi Ukrayna adına sabotaj şüphesiyle gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus ordusuna katılma bahanesiyle ülkeye giren İsveçli bir kişiyi Ukrayna adına sabotaj şüphesiyle gözaltına aldı.

Rusya'da İsveçli bir kişi, Ukrayna adına sabotaj şüphesiyle gözaltına aldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus ordusuna katılma bahanesiyle ülkeye giriş yapan İsveç vatandaşının Ukrayna adına saldırı ve sabotaj eylemleri planladığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. FSB, 35 yaşındaki şüphelinin sınırı yasa dışı yolla geçmekle suçlandığını ve kendisine terörle bağlantılı ek suçlamalar yöneltilebileceğini belirtti. Şüphelinin Letonya ve Belarus sınırına yakın olan batıdaki Pskov bölgesinde yakalandığı belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri saflarına katılma bahanesiyle askeri tesislerde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Rusya'ya seyahat etti" denildi. Açıklamada ayrıca, şahsın geçtiğimiz şubat ve haziran ayları arasında FSB'nin "terör örgütü" olarak tanımladığı Ukrayna birliklerinde sözleşmeli personel olarak İHA komutanlığı yaptığı iddia edildi.

FSB şüphelinin videosunu yayınladı

FSB tarafından yayınlanan ve itiraf olduğu iddia edilen videoda, kendisini İsveç'in başkenti Stockholm'den Freddy Lindholm olarak tanıtan kişi, Rusya'ya insansız hava araçlarını kullanarak "terör saldırıları" ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek amacıyla geldiğini söyledi. Şüpheli, Ukrayna'nın Ternopil kentinde Ukrayna ordusuna bağlı Aidar Taburu ile sözleşme imzaladığını ve ardından gözetleme amacıyla FPV dron kullanımı konusunda eğitim aldığını öne sürdü. Yayınlanan videoda ayrıca şüphelinin Ukrayna saflarında savaştığına dair askeri üniformalı bir fotoğrafı ve Ukrayna Savunma Bakanlığı ile imzaladığı iddia edilen sözleşmenin bir kopyasına da yer verildi.

İsveç henüz açıklama yapmadı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, gözaltı kararıyla ilgili basında yer alan haberlerden bilgi sahibi olduklarını ancak şu an için sürece müdahil olmadıklarını açıkladı. Konuyla ilgili Ukrayna cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Japon gazeteci casusluk şüphesiyle gözaltına alınmıştı

FSB, salı günü yaptığı açıklamada Rusya'da casusluk şüphesiyle Japon gazeteci Yuki Imai'nin gözaltına alındığını bildirmişti. Imai'nin Kuril Adaları'ndaki özel askeri operasyona katılan kişiler hakkında bilgi toplamak için Japonya'nın ulusal istihbarat servisinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürülmüştü. Rus basını, Hokkaido Shimbun gazetesinde çalışan Imai'nin Rusya'dan ayrılmasından bir gün önce ülkenin uzak doğusundaki Sahalin bölgesinde yakalandığını bildirmişti. Imai'nin Moskova'ya götürüldüğü ve mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verildiği aktarıldı. Imai, 12 Aralık'a dek tutuklu kalacak.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise yaptığı açıklamada, Japonya'nın Rusya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarını yalanladı.