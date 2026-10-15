FSB, ordu bahanesiyle giren İsveçliyi Ukrayna adına sabotaj şüphesiyle gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika uygulamasını yükleyin. YÜKLE

FSB, ordu bahanesiyle giren İsveçliyi Ukrayna adına sabotaj şüphesiyle gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FSB, ordu bahanesiyle giren İsveçliyi Ukrayna adına sabotaj şüphesiyle gözaltına aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FSB, Rus ordusuna katılma bahanesiyle ülkeye giren 35 yaşındaki İsveçliyi Ukrayna adına saldırı ve sabotaj planladığı şüphesiyle gözaltına aldı. Şüphelinin Pskov'da yakalandığı, sınırı yasa dışı geçmekle suçlandığı, terör bağlantılı ek suçlamayla karşılaşabileceği açıklandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus ordusuna katılma bahanesiyle ülkeye giren İsveçli bir kişiyi Ukrayna adına sabotaj şüphesiyle gözaltına aldı.

Rusya'da İsveçli bir kişi, Ukrayna adına sabotaj şüphesiyle gözaltına aldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus ordusuna katılma bahanesiyle ülkeye giriş yapan İsveç vatandaşının Ukrayna adına saldırı ve sabotaj eylemleri planladığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. FSB, 35 yaşındaki şüphelinin sınırı yasa dışı yolla geçmekle suçlandığını ve kendisine terörle bağlantılı ek suçlamalar yöneltilebileceğini belirtti. Şüphelinin Letonya ve Belarus sınırına yakın olan batıdaki Pskov bölgesinde yakalandığı belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri saflarına katılma bahanesiyle askeri tesislerde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Rusya'ya seyahat etti" denildi. Açıklamada ayrıca, şahsın geçtiğimiz şubat ve haziran ayları arasında FSB'nin "terör örgütü" olarak tanımladığı Ukrayna birliklerinde sözleşmeli personel olarak İHA komutanlığı yaptığı iddia edildi.

FSB şüphelinin videosunu yayınladı

FSB tarafından yayınlanan ve itiraf olduğu iddia edilen videoda, kendisini İsveç'in başkenti Stockholm'den Freddy Lindholm olarak tanıtan kişi, Rusya'ya insansız hava araçlarını kullanarak "terör saldırıları" ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek amacıyla geldiğini söyledi. Şüpheli, Ukrayna'nın Ternopil kentinde Ukrayna ordusuna bağlı Aidar Taburu ile sözleşme imzaladığını ve ardından gözetleme amacıyla FPV dron kullanımı konusunda eğitim aldığını öne sürdü. Yayınlanan videoda ayrıca şüphelinin Ukrayna saflarında savaştığına dair askeri üniformalı bir fotoğrafı ve Ukrayna Savunma Bakanlığı ile imzaladığı iddia edilen sözleşmenin bir kopyasına da yer verildi.

İsveç henüz açıklama yapmadı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, gözaltı kararıyla ilgili basında yer alan haberlerden bilgi sahibi olduklarını ancak şu an için sürece müdahil olmadıklarını açıkladı. Konuyla ilgili Ukrayna cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Japon gazeteci casusluk şüphesiyle gözaltına alınmıştı

FSB, salı günü yaptığı açıklamada Rusya'da casusluk şüphesiyle Japon gazeteci Yuki Imai'nin gözaltına alındığını bildirmişti. Imai'nin Kuril Adaları'ndaki özel askeri operasyona katılan kişiler hakkında bilgi toplamak için Japonya'nın ulusal istihbarat servisinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürülmüştü. Rus basını, Hokkaido Shimbun gazetesinde çalışan Imai'nin Rusya'dan ayrılmasından bir gün önce ülkenin uzak doğusundaki Sahalin bölgesinde yakalandığını bildirmişti. Imai'nin Moskova'ya götürüldüğü ve mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verildiği aktarıldı. Imai, 12 Aralık'a dek tutuklu kalacak.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise yaptığı açıklamada, Japonya'nın Rusya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarını yalanladı.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaGüvenlikPolitika3. SayfaTerörDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 16:58:07. #7.13#
SON DAKİKA: FSB, ordu bahanesiyle giren İsveçliyi Ukrayna adına sabotaj şüphesiyle gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei