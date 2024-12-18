Fuhuş Çetesine Büyük Operasyon

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Malatya merkezli üç ilde fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 54 kişiden 9'u tutuklandı.

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında, Tokat ve Sivas kentlerinin de bulunduğu 10 ikamet, 5 araç ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonlarda, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına karıştığı tespit edilen 54 şahıs gözaltına alınırken, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 187 adet fişek, 41 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin TL, bin 100 dolar, 240 euro, 23 adet ziynet eşyası, 4 adet çek, 15 adet CD, 8 adet isim ve kayıtların tutulduğu defter ele geçirildi.

16 kadının zorla fuhuşa sürüklendiğinin tespit edildiği operasyonlarda, gözaltına alınan zanlılardan 42'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 12 zanlından 1'i savcılıkça, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 9 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA