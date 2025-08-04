Fuhuş çetesinin eline düşen Katerina kurtarıldı - Son Dakika
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Fuhuş çetesinin eline düşen Katerina kurtarıldı

Fuhuş çetesinin eline düşen Katerina kurtarıldı
04.08.2025 10:06
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Ukrayna'da savaş nedeniyle zor durumda kalan 29 yaşındaki Katerina B., sosyal medyada tanıştığı "İlyas" adlı kişinin davetiyle İstanbul'a geldi, ancak fuhuş çetesinin eline düştü. Zorla çalıştırılan, pasaportuna el konulan ve uyuşturucuya alıştırılan genç kadın, Aksaray'da bir avukat tarafından kurtarıldı. Psikolojik durumu bozulan Katerina, hastanede tedavi altına alındı.

Ukrayna'nın Rivne kentinde yaşayan 29 yaşındaki Katerina B., savaşın yarattığı yıkım ve ailesindeki dağınıklık nedeniyle sosyal medya üzerinden tanıştığı "İlyas" adlı şahsın davetiyle İstanbul'a geldi. Ancak umutla çıktığı bu yolculuk, kısa sürede bir kâbusa dönüştü. Genç kadın, fuhuş çetesinin eline düşerek Türkiye'nin çeşitli illerinde zorla çalıştırıldı, pasaportuna el konuldu ve uyuşturucuya alıştırıldı.

AĞAÇ ÇUKURUNDA OTURURKEN BULUNDU

İstanbul Aksaray'da kendinden geçmiş bir haldeyken, 2 Nolu Baro avukatlarından A.Ç. tarafından fark edilen Katerina B., iki kişi tarafından götürülmeye çalışılırken kurtarıldı. O anları anlatan Avukat A.Ç., "Onu ağaç çukurunda otururken gördüm, perişan haldeydi. Duruma hemen müdahale ettim. İl Göç Müdürlüğü'ne götürüldü, ardından da psikiyatrik tedavi altına alındı" dedi.

Fuhuş çetesinin eline düşen Katerina kurtarıldı

"ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM"

Yaşadığı travmalar nedeniyle psikolojisi bozulan Katerina, Bakırköy Sadi Konuk Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyor. Sabah'a konuşan Katerina, savaş nedeniyle ailesinin dağıldığını, annesinin Avrupa'ya kaçtığını ve ondan da haber alamadığını belirtti. "Paraya ihtiyacım olduğunu söylediğimde beni fuhuşa zorladılar. Uyuşturucuyla tanıştırıp bedenimi kullandılar" diyen genç kadın, şu ifadeleri kullandı: "Ülkeme dönmek istiyorum. Sağlığım bozuldu, kalacak yerim yok, pasaportum elimden alındı. Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım bekliyorum."

Fuhuş çetesinin eline düşen Katerina kurtarıldı

EMNİYET İLYAS'IN PEŞİNDE

Katerina'yı kandırarak Türkiye'ye getiren ve çeteye teslim ettiği öne sürülen "İlyas" isimli şahsın yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı. Çete bağlantılarının araştırıldığı öğrenilirken, genç kadının Türkiye'de yaşadığı süreç boyunca birçok farklı şehirde zorla tutulduğu ve istismar edildiği belirlendi.

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Son Dakika 3.Sayfa Fuhuş çetesinin eline düşen Katerina kurtarıldı - Son Dakika

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