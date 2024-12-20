Fuhuş Operasyonunda 14 Gözaltı

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Kocaeli ve Siirt'te yapılan eş zamanlı operasyonda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 14 şüpheli yakalandı. 10 mağdur kadın kurtarılırken, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında 35 milyon TL taşınır taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 3 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Dosya kapsamında 17 Aralık'ta 07.30 sıralarında Kocaeli ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan planlı operasyonlarda; Kocaeli il merkezinde 18, Siirt'te 2 olmak üzere toplamda 20 ikamet adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda fuhuşa teşvik aracılık ve yer temin eden 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 mağdur kadın kurtarıldı. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında 5 taşınmaz, 5 motorlu araç ile banka hesapları olmak üzere 7 şüpheliye ait piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL taşınır taşınmaz mal varlıklarına el koyma ve müsaderesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Gözaltında bulunan 14 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i konutu terk etmeme, 7'sine adli kontrol tedbiri uygulandı. 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ