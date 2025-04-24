Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Komiser Göksel Özay Hayatını Kaybetti

Malatya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Komiser Göksel Özay'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Elazığ'a uğurlandı.

14 Nisan 2025 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynayan Komiser Göksel Özay (49) aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özay, burada yaklaşık 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası Göksel Özay için Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çangal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri yetkililer, emniyet mensupları ve Özay ailesinin yakınları katıldı.

Törende Özay'ın özgeçmişi okunurken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından cenazesi memleketi Elazığ'a gönderildi. - MALATYA