Gaga Bulut Hakkında Cinsel İstismar Soruşturması

3.Sayfa

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'un bir videoda 13 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki konuşmalar içeren paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un 13 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki konuşmaları içeren video yayını yaptığı belirlendi. Söz konusu paylaşımın tespit edilmesinin ardından Altuğ ile yayında konuşma yapan şahıs hakkında 'müstehcenlik' suçundan, videoda konuşan şahsın konuşmalarında belirttiği olay ile ilgili olarak ise 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca şüphelilerin tespiti ile birlikte haklarında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.