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Galata'da şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü bulundu, Yunan kadın hastanede - Son Dakika
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Galata'da şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü bulundu, Yunan kadın hastanede

Galata'da iki gün önce kiraladıkları evde haber alınmayan turist çift, temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu. Çiftin vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanamadı. Norveçli turistin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı, kesin ölüm sebebi inceleme sonucu belli olacak. Yunan kadın ise hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

15.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:36
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Galata'da şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü bulundu, Yunan kadın hastanede

İki gün önce kiraladıkları evde haber alınmayan turist çift, temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu

İSTANBUL - Galata'da iki gün önce kiraladıkları evde haber alınmayan turist çift, temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu. Çiftin vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanamadı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Galata semti Hacımimi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Norveç uyruklu Egil Skarbo ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani 2 gün önce bir uygulama üzerinden sokakta bulunan binadaki daireye kiraladı. Daireye giren çiftten apartman görevlisi İbrahim E. haber alamadı. Bunun üzerine İbrahim E., de sahibini arayarak çifte ulaşamadığını söyledi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında yatar vaziyette olduğunu gördü.

Apartman görevlisi hareketsiz halde buldu

Ardından apartman görevlisi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Yunanistan uyruklu kadının ise hayati belirtiler vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kesin ölüm sebebi inceleme sonucu belli olacak

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde saatlerce inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Galata\'da şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Galata'da şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü bulundu, Yunan kadın hastanede - Son Dakika


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