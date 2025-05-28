Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Davası Devam Ediyor

28.05.2025 23:37
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Olaylı derbi sonrası sanık Oosterwolde, stat müdürüne saldırmakla suçlanıyor. Duruşma ertelendi.

Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisi davasının görülmesine devam edildi

Rams Park Stad müdürü: "Sanık Oosterwolde, olay anında bana vurdu ve tekme attı"

İSTANBUL - Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'teki derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan Rams Park stat müdürü Ali Çelikkıran, "Sanık Oosterwolde, olay anında bana vurdu ve tekme attı. Daha önceki ifadelerimde, hangi sanıkların vurduğundan emin olduğumu, hangisinden olmadığımı zaten ayrıntılı olarak ifade etmiştim. Mert Müldür yönünden söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Hulusi Belgü katılmazken, tutuksuz sanık Oosterwolde, müşteki Ali Çelikkıran ile tarafların avukatları hazır bulundu. Futbolcu Mert Müldür ise duruşmaya 'tanık' sıfatıyla katıldı.

"Birisi gelip, bayrağımızı almak istedi"

Duruşmada, tercüme eşliğinde savunma yapan tutuksuz sanık Oosterwolde, kimlik tespitinde aylık gelirinin 100 bin Euro olduğunu söyledi. Sanık savunmasında, "Bayrakla beraber sahanın ortasında fotoğraf çekildik. Sonra birisi gelip, bayrağımızı almak istedi. Daha sonra birçok kişi bir araya geldi. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Kimseye dokunmadım, tekme atmadım. Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Oosterwolde, olay anında bana vurdu ve tekme attı"

Beyanda bulunan Rams Park stat müdürü müşteki Ali Çelikkıran beyanında, "Sanık Oosterwolde, olay anında bana vurdu ve tekme attı. Daha önceki ifadelerimde, hangi sanıkların vurduğundan emin olduğumu, hangisinden olmadığımı zaten ayrıntılı olarak ifade etmiştim. Mert Müldür yönünden söyleyecek bir şeyim yok" diye konuştu.

"Karşı taraftan birisi gelip, baya şiddetli bir şekilde bayrağımızın indirmek istedi"

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, tanık sıfatıyla bulunduğu beyanında, "Olayı hatırladığım kadarıyla, biz orada fotoğraf çekilmek istiyorduk. Karşı taraftan birisi gelip, baya şiddetli bir şekilde bayrağımızın indirmek istedi. Sonrasında ortalık karıştı. Ali Çelikkıran'a kim vurdu görmedim. Fotoğrafta 4-5 kişi vardı sonrasında kim geldi kim gitti bilmiyorum. Bayrağı indirme anında, Ali Çelikkıran'ı gördüm hatırladığım kadarıyla. Fotoğraf çekilenlerin arasında, Oostervolde, İrfan Can Eğribayat ile ben vardım" dedi.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Çelikkıran 'müşteki' sıfatıyla, Jayden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müsabaka sonrası saha içinde gerçekleşen olaylar sırasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri kaydedildi. Hazırlanan iddianamede Galatasaray Spor Kulübü, GS Başkanı Dursun Aydın Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'un şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı, stat müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve Çelikkıran'ın sağlık raporuna göre boyun kırığı bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca Adli Tıp Kurumu raporuna göre de kırığın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

Ali Koç ve bazı futbolcular hakkında takipsizlik kararı

Şüpheli Hulusi Belgü'nün arbede sonrası Çelikkıran'ın arkasından gelip saçını çekerek sırt kısmına vurduğunun da aktarıldı iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek', 'hakaret içeren tezahürat', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak', 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'tehdit' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Jayden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, 3-sayfa, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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