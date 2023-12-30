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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke eden şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya üzerinden dini ve manevi değerleri aşağılayan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımlarda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, incelemelerin devam ettiğini belirterek, şüphelinin milli, manevi ve dini değerleri aşağılamaya çalıştığını ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini ifade etti.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke eden şahıs gözaltına alındı
30.12.2023 - 14:50,
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Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke eden Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemelerin devam ettiğini aktararak, "Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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