Galatasaray Kutlamasında Kaza: 1 Yaralı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kaza: 1 yaralı
SİİRT - Siirt'te Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şeyh Ebul Vefa Camii önünde Galatasaray taraftarlarının araçlarla oluşturduğu konvoyda iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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