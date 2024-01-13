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Gambiya Milli Takımı'nın uçağı oksijen yetersizliği nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika
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Gambiya Milli Takımı'nın uçağı oksijen yetersizliği nedeniyle acil iniş yaptı

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Gambiya Milli Takımı, Fildişi Sahilleri ile oynayacakları maç için yola çıktıkları uçakta oksijen yetersizliği yaşadı. Kısa bir süre sonra acil iniş yapmak zorunda kalan takımın teknik direktörü, pilotun sorunu fark etmesiyle rahat bir nefes aldıklarını belirtti. Gambiya Futbol Federasyonu ise oksijen ve kabin basıncı eksikliğinin sebebini araştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Gambiya Milli Takımı\'nın uçağı oksijen yetersizliği nedeniyle acil iniş yaptı
13.01.2024 - 00:00,  Güncelleme: 00:11
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Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahilleri ile karşılaşmak üzere yola çıkan Gambiya Milli Takımı'nın uçağı oksijen yetersizliği nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Gambiya Milli Takımı uçakta zorlu anlar yaşadı. Turnuvadaki açılış maçlarını Fildişi Sahilleri ile oynayacak olan Gambiya, başkent Banjul'dan havalanan uçaktaki oksijen yetersizliği nedeniyle kısa süre sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. Gambiya'nın Teknik Direktörü Tom Saintfiet yaptığı açıklamada, "Neyse ki pilot sorunu fark etti ve havada 9 dakika kaldıktan sonra tekrar inişe geçti. Hepimiz uykuya daldık" dedi.

Gambiya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise, "Ön incelemeler uçakta kabin basıncı ve oksijen kaybı olduğunu gösteriyor. Bunula birlikte uçuşu gerçekleştiren Air Cote d'Ivoire şirketi, oksijen ve kabin basıncı eksikliğine neyin sebep olduğunu tespit etmek üzere durumu değerlendirmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - BANJUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gambiya Milli Takımı'nın uçağı oksijen yetersizliği nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gambiya Milli Takımı'nın uçağı oksijen yetersizliği nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika
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