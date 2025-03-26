Gaspçı Taksiciye Saldırdı, Tutuklandı - Son Dakika
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Gaspçı Taksiciye Saldırdı, Tutuklandı

İzmir'de taksiciye gasbeden T.Ç. tutuklandı. Polis, hızlı bir operasyonla şüpheliyi yakaladı.

26.03.2025 18:51
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Taksiciyi gasbeden şahıs tutuklandı

İZMİR - İzmir'de müşteri kılığında bindiği takside sürücünün boynuna sarılıp gasbeden saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, T.Ç. isimli kişi, Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde durdurduğu Tayfun Özişçiler idaresindeki 35 T 7898 plakalı taksiye binip arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Soğukkuyu civarlarında şüpheli yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi. Özişçiler, tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken, saldırgan diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi. Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler, o anda hızla kaçtı.

Saldırgan gaspçı tutuklandı

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemede olayı T.Ç. adlı bir kişinin gerçekleştirdiği, eşi İ.G.Ç.'nin ise kendisine yardım ettiği belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, bir otel odasında oldukları belirlenen 2 şüpheli de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Daha sonra gözaltına alınan T.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaspçı Taksiciye Saldırdı, Tutuklandı - Son Dakika

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