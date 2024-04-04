Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangına ilişkin sahne platform firması yetkilisi karı koca da Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sayısı ise 11'e yükseldi.
Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yangından 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade "Şazi" Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Teknik servis personeli de gözaltına alınmıştı
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 9 şahıs için ek gözaltı alınırken, şahıslardan mobilyacı Ercan E.'nin ifadesinin alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan olayla ilgili yeni gelişme yaşanmıştı. Olay çerçevesinde gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.'nin (36) de polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Sahne platform firması yetkilisi karı-koca da gözaltında
Şahsın ifadesinin alındığı öğrenilirken, olayla ilgili yeni gözaltıların olabileceği bilgisine ulaşılmıştı. Yeni gelen bilgiler doğrultusunda kulübün sahne platform firması yetkilisi olan Dursun Ç. ve eşi Sibel Ç. de savcılık talimatıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Gayrettepe'deki yangınla ilgili gözaltı sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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