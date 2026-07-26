Gayrettepe metro istasyonunda intihar girişimi - Son Dakika
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Gayrettepe metro istasyonunda intihar girişimi

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İstanbul Gayrettepe metro istasyonunda intihara kalkışan bir kişi, polis ve güvenlik ekipleri tarafından ikna edilerek son anda kurtarıldı.

İstanbul Gayrettepe metro istasyonunda intihara kalkışan bir kişi, polis ve güvenlik ekipleri tarafından ikna edilerek son anda kurtarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gayrettepe metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyon içerisinde raylara atlayarak intihara kalkışan genci fark eden yolcular, çevrede büyük bir panik yaşadı. Durumu fark eden güvenlik ekipleri ve yolcular intihara kalkışan adamı ikna etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik ekipleri ve yolcuların yoğun uğraşları sonucu ikna edilen genç adam, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gayrettepe, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gayrettepe metro istasyonunda intihar girişimi - Son Dakika

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