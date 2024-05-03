Gaz pedalı takılı kalan araç bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı - Son Dakika
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Gaz pedalı takılı kalan araç bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gaz pedalı takılı kalan bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra bebek arabasına çarptı. Kazada 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Sürücü, gaz pedalının takılı kalması nedeniyle kazanın meydana geldiğini belirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

03.05.2024 00:39
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Gaz pedalı takılı kalan araç bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gaz pedalı takılı kalan otomobil park halindeki araca, ardından bebek arabasına çarptı. Meydana gelen kazada 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. idaresindeki 41 KT 156 plakalı otomobil, sahile yanaşmak isterken önce park halindeki otomobile ardından bebek arabasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabası devrilirken, 2 yaşındaki bebek de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, gaz pedalının takılı kalması neticesinde kazanın meydana geldiğini söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaz pedalı takılı kalan araç bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı - Son Dakika

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