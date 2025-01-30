Gazelle Otel Kat Görevlisi Serbest Bırakıldı

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Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in gözaltına alınan kat görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında yaralanan 50 kişiden 48'inin tedavisi tamamlandı. Dava dosyasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı ise 28'e yükseldi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı. 19 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında gözaltına alınan Gazelle Otel kat görevlisi İ.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU