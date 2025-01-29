Gazeteci Barış Pehlivan ve Diğerleri Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanması yoluyla yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV sorumlu Müdürü Serhan Asker emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL