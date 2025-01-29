İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanması yoluyla yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV sorumlu Müdürü Serhan Asker emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Gazeteci Barış Pehlivan ve Diğerleri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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