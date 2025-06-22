Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanan Altaylı, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve savcılıkta ifade vermiş ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlği'ne sevk edilen Altaylı, hakimlik işlemlerinin ardından 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL