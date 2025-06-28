Gazeteci Saldırısı Davasında Karar

Bilecik'te 2 yıl önce evinin önünde pusu kurularak silahlı saldırıya uğrayan gazetecinin davasında 2 yıl sonra karar verildi.

Olay, 19 Haziran 2023 günü meydana geldi. Gazeteci Cafer Elmas, evinin önüne aracını park etmek üzereyken, Ziya B. ile ilgili haber yapması nedeniyle Ziya B.'nin oğlu Ahmet Yasir B. tarafından silahlı saldırıya uğramış, sıkılan 4 kurşundan 3'ünün isabetiyle elinden ve bacağından yaralanmıştı. Olay yerinden kaçmasından kısa bir süre sonra yakalanan Ahmed Yasir B., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6 ayda tahliye

Ahmed Yasir B., tutuklanmasından 6 ay sonra ise tutuklu bulunduğu Bolu Gerede L Tipi Kapalı Açık Cezaevi'nden tahliye edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

9 defa ameliyat geçirdi

Geçen süreçte elinden 9 defa ameliyat olan ve 16 ay İstanbul'da özel bir klinikte fizik tedavi gören Cafer Elmas için daha önce verilen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporlarında, yaralanmanın hayatını tehlikeye sokacak ve kalıcı hasar bırakacak nitelikte olduğu belirtilmişti.

'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan dava açıldı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan dava açılırken, sanık Ahmed Yasir B.'nin adli kontrol şartının devamına karar verilmişti.

13 yıl ceza alarak tutuklanmasına karar verildi

Dava kapsamında son duruşma Bilecik Adliyesinde 27 Haziran 2025 Cuma günü gerçekleştirildi. Mahkemede savcılık, sanık Ahmed Yasir B. hakkında mütalaasını verdi. Sanığın 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan yargılanması talep edildi. Savcılık mütalaasının ardından duruşmaya 5 dakika ara verildi. Ardından Ağır Ceza Reisi kararı açıkladı.

Açıklanan karara göre; Ahmed Yasir B.'nin, mahkeme sonucunda savcılığın vermiş olduğu 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan gerekli delilin bulunmadığı fakat 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçu bulunduğundan 12 yıl ve ruhsatsız silah kullanma suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Ahmed Yasir B., tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK