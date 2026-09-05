Gazeteci ve TV yorumcusu Harun Yumrutepe, Çelikhan'daki trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci ve TV yorumcusu Harun Yumrutepe, Çelikhan'daki trafik kazasında hayatını kaybetti

Gazeteci ve TV yorumcusu Harun Yumrutepe, Çelikhan\'daki trafik kazasında hayatını kaybetti
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Gazeteci ve televizyon program yorumcusu Harun Yumrutepe, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat Barajı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yumrutepe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da gazeteci ve televizyon program yorumcusu Harun Yumrutepe, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat Barajı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan gazeteci Harun Yumrutepe ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yumrutepe, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Harun Yumrutepe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Çelikhan, Adıyaman, 3. Sayfa, Trafik, Çat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci ve TV yorumcusu Harun Yumrutepe, Çelikhan'daki trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci ve TV yorumcusu Harun Yumrutepe, Çelikhan'daki trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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