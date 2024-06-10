Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan "Kurban Yakalama Timi", Kurban Bayramı süresince iş başında olacak şekilde eğitimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı'na bağlı Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü tarafından yönetilen bu özel tim, bayram boyunca kaçan kurbanlıkları yakalamak için sıkı bir eğitim programından geçiyor.

Tim, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde çeşitli eğitimlerden geçiyor. Eğitim programında uyuşturucu iğne atan tüfek kullanımı, kementle yakalama teknikleri, koşu ve şınav gibi fiziksel egzersizler yer alıyor. Ekibin içerisinde 5 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişi, bu zorlu antrenmanlar sayesinde bayram süresince karşılaşabilecekleri durumlara en iyi şekilde hazırlıklı hale geliyor.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların 153 ihbar hattına ilettikleri kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek olan tim, bu hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Eğitimlerine devam eden bu özel tim, bayramın huzur ve düzen içinde geçmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kurban Yakalama timinin bir aylık sıkı bir eğitim ile Kurban Bayramı için hazırlıklarına devam ettiğini anlatan Doğal Hayatı Koruma Müdürü Celal Özsöyler, "Sahada daha diri bir ekibin faaliyet göstermesi için koşu, şınav gibi temel egzersiz eğitimleri yapılıyor. Bunun yanı sıra iğne atan tüfek kullanımı, kementle yakalama teknikleri de eğitim programında yer alan diğer başlıklar" dedi.

Celal Özsöyler, kurban yakalama timinin 20 kişiden oluştuğunu belirterek, "Arefe gününden başlayarak bayramın son gününe kadar 153 ihbar hattına bildirilen kaçak hayvanlar için ekibimiz harekete geçecek. En kısa sürede olay yerine intikal edecek tim, kaçan büyükbaş hayvanı aldığı eğitimler doğrultusunda sağlıklı şekilde yakalayıp sahibine teslim edecek. Tabii, ekip kaçan kurbanlığı ilk olarak kementle yakalayacak, kementle yakalanmadığı takdirde hayvan agresif ve sert tepkiler veriyorsa bu sefer uyuşturucu iğne ile hayvan yakalanıp sahibine ulaştırılacak" şeklinde konuştu.

"Kurban etinin kontrolleri de yapılabilecek"

Kurban yakalama timinin verdiği hizmetin yanı sıra kurban kesimi esnasında etin sağlıklı olup olmadığı konusunda şüphe duyan vatandaşlara da hizmet sağlayacaklarını aktaran Özsöyler, "Vatandaş, kestiği kurbanın etinin yenip yenmeyeceği konusunda kafasında soru işareti varsa Hayvanat Bahçesi'ndeki veteriner hekimlerin yanına kurbanı getirebilir. Biz burada hayvanın gerekli incelemesini yaparak sahibine bilgi vereceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP