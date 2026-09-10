Gaziantep Dülük Tüneli’ndeki iş kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te inşaatı devam eden Dülük Tüneli'nde 1 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin de yaralandığı iş kazasıyla ilgili kusurlu olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi Dülük Tüneli inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler tünelde çalışırken betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Meydana gelen iş kazasında Süleyman Kaya (26) isimli işçi hayatını kaybetti, Akın Demirci, Murat Can Şimşek, Yusuf Okuducu ve ismi öğrenilemeyen 2 işçiyle birlikte toplam 5 işçi ise hafif yaralandı.

"Olayda kusuru olduğu tespit edilen 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir"

Olayın ardından 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili ihmali olduğu değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bazı basın yayın organlarında çıkan 'Dülükbaba Tüneli'nde iş kazası meydana geldi' şeklindeki haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 10.09.2026 tarihinde saat 11.10 sıralarında Dülük Mahallesi Dülük Tüneli içerisinde yapılan çalışmalarda tünel tutucu demirlerinin iskeleye düşmesi sonucu 1 işçinin vefat ettiği, 5 işçinin hafif şekilde yaralandığına yönelik olayın öğrenilmesine müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yeri inceleme çalışması yapılarak görevli bilirkişi heyeti ile birlikte yapılan tespit çalışmalarının sonucunda çıkan ön rapor üzerine, olayda kusuru olduğu tespit edilen F.A., İ.B. ve Y.U.K. isimli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.