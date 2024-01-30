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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Çobanlar Çetesinin firari üyesini yakaladı - Son Dakika
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Çobanlar Çetesinin firari üyesini yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve kaçakçılık suçunu örgütlü olarak işleyen Çobanlar Çetesinin firari üyesi H.U.'yu, 28 Ocak 2024'te Araban ilçesinde bir kargo firmasına ait araçta yakaladı. Operasyonda ayrıca, 44 kişiye ait 408 koli ve çuval içinde, 6 ton 482 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Çobanlar Çetesinin firari üyesini yakaladı
30.01.2024 - 14:16,
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve kaçakçılık suçunu örgütlü olarak işleyen Çobanlar Çetesinin firari üyesi H.U.'yu, 28 Ocak 2024'te Araban ilçesinde bir kargo firmasına ait araçta yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, JASAT ekipleri, Çobanlar çetesinin çökertilmesi operasyonunda kaçan H.U.'nun, Adıyaman'dan Gaziantep'e kargo aracıyla geleceği bilgisine ulaştı. Araban ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, şüpheli araç içinde saklanırken bulundu. Ayrıca araçta, 44 kişiye ait 408 koli ve çuval içinde, 6 ton 482 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Kargo sahipleri hakkında adli işlem başlatılırken, araç şoförü A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çobanlar çetesi, 7 Ocak 2023'te Gaziantep'te düzenlenen operasyonda çökertilmiş, çete lideri ve 15 üyesi tutuklanmıştı. Firari olan H.U.'nun yakalanmasıyla, çetenin faaliyetlerine son verildiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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