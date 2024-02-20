Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES uygulamasını tanıttı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım attı. Son bir ayda kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla, kadınların acil durumlarda yardım çağırabilecekleri KADES uygulamasını tanıttı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, KADES uygulamasının farkındalığını artırmak için son bir ayda bin 350 kadına ulaştı. Kadınlara, uygulamanın nasıl indirileceği, nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda başvurulacağı anlatıldı. Ayrıca, bin 234 erkeğe de aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP