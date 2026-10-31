Gaziantep İslahiye\'de fren arızası iddiasıyla devrilen traktörde yaralanan olmadı

Gaziantep İslahiye'de fren arızası iddiasıyla devrilen traktörde yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Örtülü Mahallesi'nde iddiaya göre fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada yaralanan olmadığı belirtilirken traktörde maddi hasar meydana geldi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Olay, İslahiye ilçesi kırsal Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, seyir halindeyken fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör, bir süre ilerledikten sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.
Kazada yaralanan olmadığı belirtilirken traktörde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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