Gaziantep otoyolunda 128 kamyon ve çekici denetlendi, 25 sürücüye lastik cezası kesildi - Son Dakika
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Gaziantep otoyolunda 128 kamyon ve çekici denetlendi, 25 sürücüye lastik cezası kesildi

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Gaziantep otoyolunda 128 kamyon ve çekici denetlendi, 25 sürücüye lastik cezası kesildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda yük taşımacılığı yapan kamyon ve çekicileri denetledi; 128 araç incelendi. Teknik şartlara aykırı lastik kullandığı belirlenen 25 sürücüye trafik idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te otoyolda kamyon ve çekicilere yönelik jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde teknik şartlara uygun olmayan lastik kullandığı tespit edilen 25 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki otoyollarda trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetim yaptı. Denetim faaliyetleri kapsamında otoyolda yük taşımacılığı yapan kamyon ve çekiciler kontrol edildi. Yapılan kontrollerde toplam 128 kamyon ve çekici incelendi. İncelemeler sonucunda teknik şartlara uygun olmayan lastik kullandığı tespit edilen 25 araç sürücüsüne 'lastikleri noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak' hükmünü ihlal etmeleri nedeniyle trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
GaziantepOtomobil3. SayfaGüvenlikTrafikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep otoyolunda 128 kamyon ve çekici denetlendi, 25 sürücüye lastik cezası kesildi - Son Dakika
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