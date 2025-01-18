Gaziantep\'te 1 milyon 708 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 16 gözaltı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 708 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Son iki hafta içerisinde Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlarda 16 gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara ait ikamet ve araçlarda yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 708 bin TL olan gümrük kaçağı 14 bin 970 paket sigara, 683 kilogram çay ve 201 bin 870 adet makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP