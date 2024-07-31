Gaziantep\'te 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara, Alkol ve Çay Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 658 bin TL olan gümrük kaçağı sigara, alkol ve çay ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 658 bin TL olan gümrük kaçağı 22 bin 20 paket sigara, 30 litre alkol ve 24 kilogram çay ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP