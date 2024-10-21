Gaziantep\'te 1 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

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Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon TL olan 55 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesinde F.Y. isimli şahsın işyerinde kaçak malzemelerinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu adreste arama yapıldı. Adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon TL olan 55 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP