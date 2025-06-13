Gaziantep\'te 10 Saat Süren Anız Yangını: Birçok Ağaç Zarar Gördü

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen ve 10 saat süren anız yangınında birçok ağaç ve anız yanarak kül oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi organize sanayi bölgesi ve T tipi cezaevi çevresinde meydana gelen anız yangını 10 saat süren müdahale ile söndürülebildi. Yaşanan felaketin boyutu dron görüntüleri ile ortaya çıktı.

Yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği ekipleri, belediye ve güvenlik güçlerinin araç ve personel desteği ile çıkan yangın 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Toplamda 32 aracın görev aldığı yangında 500 dönüm anız, 60'a yakın zeytin, 50'ye yakın çeşitli türden ağaç zarar gördü.

Alevlerin ve dumanların yola vurması sebebiyle hastane kavşağı ile Fevzipaşa kavşağı arasındaki yol güvenlik amaçlı bir süre tek taraflı trafiğe kapatıldı.

Elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın ile alakalı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP