Gaziantep\'te 11 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te şüpheli bir araçta 10 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde şüpheli bir araçta arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda araç içerisindeki bidonlara gizlenmiş zula halinde 10 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP
