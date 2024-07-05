Gaziantep\'te 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te polis ekiplerince 2 araca yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 15 kilo 550 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz tarihinde belirlenen 2 araca yönelik arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 15 kilo 550 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - GAZİANTEP
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