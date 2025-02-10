Gaziantep\'te Bıçaklı Kavga: 5 Gözaltı

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Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP