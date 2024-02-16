Gaziantep Jandarma Ekipleri 2 Bin İlkokul Öğrencisine Güvenli Okul Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Gaziantep Jandarma Ekipleri 2 Bin İlkokul Öğrencisine Güvenli Okul Eğitimi Verdi

Gaziantep Jandarma Ekipleri 2 Bin İlkokul Öğrencisine Güvenli Okul Eğitimi Verdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelindeki ilkokul öğrencilerine yönelik 'Güvenli Okul Eğitimi' verildi. Eğitim kapsamında 2 bin ilkokul öğrencisine kişisel güvenlik, akran zorbalığı, madde bağımlılığı ve siber güvenlik konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

16.02.2024 15:04  Güncelleme: 15:05
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Gaziantep jandarma ekiplerince 2 bin ilkokul öğrencisine güvenli okul eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelindeki ilkokul öğrencilerine yönelik "Güvenli Okul Eğitimi" verildi. Eğitim kapsamında kişisel güvenlik, akran zorbalığı, madde bağımlılığı ve siber güvenlik konularında 2 bin ilkokul öğrencisine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep Jandarma Ekipleri 2 Bin İlkokul Öğrencisine Güvenli Okul Eğitimi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Jandarma Ekipleri 2 Bin İlkokul Öğrencisine Güvenli Okul Eğitimi Verdi - Son Dakika
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