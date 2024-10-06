Gaziantep\'te 2 Suçlu Yakalandı

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Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında yağma ve yaralama gibi 24 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. isimli şahıs yakalandı. Ayrıca yağma suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs da JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP