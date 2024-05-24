Gaziantep\'te 266 Şahıs Tutuklandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından mercek operasyonları kapsamında 266 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mercek operasyonları kapsamında son iki hafta içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması yönelik operasyon yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 844 şahıs yakalandı. 266 şahıs tutuklandı.

Ayrıca operasyonlar sonucunda; 109 gram kubar esrar, 44 gram metamfetamin, 20 adet ecstasy ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - GAZİANTEP