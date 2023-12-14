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Gaziantep'te 28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık suçundan aranan ve 28 yıl 8 ay 16 gün hapis cezası bulunan şahıs, Nizip ilçesinde yakalandı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Gaziantep\'te 28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
14.12.2023 - 12:36,
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan 28 yıl 8 ay 16 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık suçundan 28 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 13 Aralık 2023 günü yapılan operasyon sonucu Gaziantep'in Nizip ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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