Gaziantep'te firari şahıs 29 yıl hapis cezasıyla yakalandı

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Gaziantep'te, kasten öldürme suçundan 29 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 88 gündür aranan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan 29 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 88 gündür aranan şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Şahsın, Şahinbey ilçesinde saklandığını tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle JASAT ekiplerince operasyon yapıldı. T.Ç. isimli şahıs, saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP