Gaziantep'te 30 Saniyede Lüks Araç Çalındı - Son Dakika
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Gaziantep'te 30 Saniyede Lüks Araç Çalındı

Gaziantep\'te 30 Saniyede Lüks Araç Çalındı

Şanlıurfa'dan Gaziantep'e hasta ziyareti için gelen Seyfettin Aka'nın 550 bin TL değerindeki immobilizer sistemli aracı, otoparka park ettikten 30 saniye içinde çalındı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Araç sahibi, hırsızın maskeli ve eldivenli olduğunu belirterek polisten yardım talep etti.

31.01.2025 10:32
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Şanlıurfa'dan Gaziantep'e hasta ziyaretine gelen Seyfettin Aka'nın park ettiği 550 bin TL değerindeki düz kontak yapılamayan immobilizer sistemli aracı, 30 saniye içerisinde çalındı. Aracın çalınma anı binanın güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Ocak Salı günü hasta ziyareti için Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gelen Seyfettin Aka, son teknoloji güvenlik sistemine sahip, düz kontak yapılması imkansız olan immobilizer sistemli 27 AIT 941 plakalı aracını binanın bahçesindeki açık otoparka park etti.

Aracın sahibi otoparka inince hayatının şokunu yaşadı

Aracını güvenli bir şekilde bıraktığını düşünen Aka, misafirlik sonrası dışarı çıktığında aracının yerinde olmadığını fark etti. Daha sonra güvenlik kameralarını inceleyen Aka, immobilizer sisteme sahip aracın 30 saniye içerisinde çalındığını fark edince büyük bir şok yaşadı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Olay anı ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, maskeli şüpheli şahsın site içerisine girerek aracın yanına yaklaştığı ve sadece 30 saniye içinde hiçbir iz bırakmadan aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

"30 saniye içerisinde arabamı çaldığını izledim"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Seyfettin Aka, "28 Ocak Salı günü Şanlıurfa'dan Gaziantep'e hasta ziyareti için geldim. Saat 12: 15'te aracımı binanın bahçesine açık otoparka park ettim. Yaklaşık olarak 15: 50 gibi dışarı çıktığımda aracımın olmadığını gördüm. Sonra kamera kayıtlarına baktığımda 13: 40'ta maskeli bir şahsın binanın bahçesine girdiğini ve 30 saniye içerisinde arabamı çaldığını izledim" dedi.

"Aracım düz kontak olmayacak bir araç"

Aracının immobilizer sisteme sahip olduğunu aktaran Aka, 30 saniyede aracın çalınmasına şaşırdıklarını ifade ederek, "Aracım düz kontak olmayacak bir araç ve immobilizer sisteme sahip. Kendi anahtarı dışında düz kontak yapılarak çalıştırılamayacak bir araç ama eli eldivenli yüzü maskeli hırsız bu aracı 30 saniye içerisinde alıp götürüyor. Biz bu duruma çok şaşırdık. Biz bu konuyla ilgili karakola gerekli başvuruları ve bilgileri verdik. Emniyet güçleri de gerekli çalışmaları yapıyor. Benim hiç kimse ile bir husumetim yok. Kimseyle alıp veremediğim borcum da yok. Yetkililerin yardımı ile aracımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Polis ekipleri, aracı çalan şahsı yakalamak ve aracı bulmak için geniş çaplı soruşturma başlatırken, mağdur olan Seyfettin Aka ise otomobilinin bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 30 Saniyede Lüks Araç Çalındı - Son Dakika

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