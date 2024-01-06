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Gaziantep'te 35 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 35 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, Araban ilçesinde kablo ve güneş paneli çalan ve 35 farklı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahsın ikametinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te 35 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı
06.01.2024 - 11:27,
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 35 farklı suç kaydı olan 1 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik operasyon düzenlendi. JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucu Araban ilçesinde 6 farklı yer ve zamanda kablo ve güneş paneli sürücüsü çaldığı tespit edilen ve 35 farklı suç kaydı olan şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahsın ikametinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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