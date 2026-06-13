Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem

13.06.2026 09:39
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Nurdağı'nda meydana gelen deprem güvenlik kameralarına yansıdı; panik anları kaydedildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem şiddetiyle yaşanan sarsıntı ve panik dikkat çekti.

Deprem, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Nurdağı ilçesi Kuzoluk olan 4.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde saat 00.08'de meydana geldi. Deprem, merkez üssü Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli korku ve panik yaşandı.

Olumsuz bir durumun yaşanmadığı deprem anı ise çeşitli güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir bina koridoru ve konteynerde deprem anında yaşanan şiddetli sarsıntı anları yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Nurdağı, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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