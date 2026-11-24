Gaziantep'te hazineye ait yaklaşık 48 milyon TL değerindeki arazileri rüşvet karşılığında usulsüz şekilde devrettikleri tespit edilen 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, maliye hazinesine ait yaklaşık 48 milyon TL değerindeki arazilerin rüşvet karşılığında usulsüz şekilde devredildiği belirlendi. Olayla ilgili düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 av tüfeği, 65 bin 300 TL, 12 bin 50 dolar, 7 bin 35 euro ve 2 yarım altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.