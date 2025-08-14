Gaziantep'te polis ekiplerinin bir adrese yaptığı operasyonda bavulların içerisine zulalanmış 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bavulların içinde gizlenmiş 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te 7 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?