Gaziantep\'te 7 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bavulların içinde gizlenmiş 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

