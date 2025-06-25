Gaziantep\'te Abart Egzoz Cezaları

Gaziantep'te kamunun rahatını bozacak şekilde abart egzoz ve modifiye araç kullanan 32 sürücüye toplam 329 bin 424 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamunun rahatını bozacak şekilde abart egzoz ve modifiye araç kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar neticesinde, abart egzoz ve modifiye araç kullanarak çevreyi rahatsız eden 32 sürücüye toplam 329 bin 424 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP